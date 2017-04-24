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هذا ما قاله الرئيسان الفنزويلي والارميني للرئيس الأسد

24
APRIL
2017
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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقيتي تهنئة من نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا وسيرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة عيد الجلاء.

 

وهنأ الرئيس مادورو في برقيته باسم حكومة وشعب فنزويلا الرئيس الأسد والشعب السوري بهذه المناسبة مشيراً إلى أن الشعب السوري نال حريته قبل 71 عاما مسجلاً صفحة انتصار في الحرب ضد استعمار القوى الغربية لبلده وأن الإمبراطورية الاستعمارية الجديدة تسعى اليوم لتفكيك سوريا كدولة حرة ومستقلة من جديد كما قبل أكثر من سبعة عقود وأن الشعب السوري الشجاع يخوض معركة شرسة ضد الغرب ونزعاته الحربية الوحشية.

 

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن بلاده تؤكد للجمهورية العربية السورية الشقيقة وهي البلد العضو في حركة عدم الانحياز صداقتها وتضامنها في هذه الذكرى التاريخية المهمة جداً التي ترسخ الطابع المناهض للإمبريالية والوطني لشعبها.

 

من جانبه تقدم الرئيس ساركيسيان بأحر التهاني والأماني الطيبة للرئيس الأسد والشعب السوري بالمناسبة معرباً عن ثقته بأن التعاون الأرميني - السوري والمبني على الصداقة لمدى ربع قرن من الزمن سيستمر في المستقبل بالتطور والتعزيز لصالح البلدين والشعبين مبدياً تقدير أرمينيا لمبادرة الحكومة السورية بشأن الحوار السوري - السوري والتي ستؤدي إلى حل النزاع السوري بالطرق السلمية آملاً أن تتكلل جهود الشعب السوري والمجتمع الدولي بالنجاح وبعودة الاستقرار والسلام لسوريا.

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