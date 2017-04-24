الحرارة الى 34 و.. استعدوا - هذا ما سيحصل بين السبت والإثنين!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

كُتلٌ استوائية حارة تتفاعل وتنشط بين منطقتين من الضغط الجوّي المنخفض: نشاط في المنخفض الهندي وآخر في منخفض البحر الأحمر، يؤثران بطقس حار نحو الخليج العربي والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتبارًا من منتصف هذا الأسبوع، فترتفع الحرارة مجدداً، بشكل تدريجي، لتبلغ ذروتها بين السبت والإثنين مع درجات حرارة تلامس 34 ساحلاً و30 درجة جبلاً وبقاعاً.

أمّا طقس لبنان ليوم الثلاثاء، فربيعيّ، مشمس وصافٍ. تتلاشى الموجة الباردة التي تضرب لبنان وفلسطين مع نشاط الكتلة الاستوائية الذي سيبدأ بين مصر وشبه الجزيرة العربية وسيناء، ما سيرفع درجات الحرارة اعتباراً من يوم الثلاثاء ويُخفض نسبة الرطوبة.

*الحرارة على الساحل: 24 الى 25 درجة نهاراً و17 ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و9 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 23 نهارا و10 ليلاً

*الرياح: شمالية سرعتها بين 15 و30 كلم في الساعة.

*الرطوبة: بين 35 و45%

*الضغط الجوّي: 1018hpa