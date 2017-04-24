في هذه المدينة اللبنانية.. العناق بين الرجل والمرأة، "جريمة"!

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"إزالة اﻹعلانات الفاضحة إحترام للمشترك الأخلاقي بين الناس، وليس للخصوصيات الدينية أو المناطقية فحسب"، بهذه العبارة التي دوّنت على صفحة "هيئة العلماء المسلمين في طرابلس" على فايسبوك، برّرت الهيئة طلبها أخيراً، من بلدية طرابلس إزالة لوحتين إعلانتين لصالح إحدى شركات تصنيع المشروبات الغازية، تصوران رجلاً وإمرأة على شاطىء البحر، يتعانقان، ويشربان هذا المنتج.







مرة جديدة، تنصّب الهيئة الدينية نفسها وصياً أخلاقياً على المدينة، وتحاول مصادرة تنّوع هذه المنطقة دينياً وعقائدياً لإعتبارها أن اللوحتين الموجدتين قبالة مسجد التقوى "تخدشان الحياء".



هذه الخطوة، لاقت إعتراضاً شديداً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذي اعتبروا أن من شأنها "فرض نمط تفكير على الآخرين"، ولاموا البلدية وكل فعاليات المدينة على التهائها بهذا الأمر، بدل الإلتفات الى أحوال الفقر والعوز التي تلف مناطقها.







هذا الإعتراض لاقاه رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس بلدية طرابلس سميح حلواني بالتأكيد على أن طرابلس "مدينة محافظة لها خصوصيتها" وفق ما نقلت عنه المواقع الإخبارية. واعتبر حلواني أن "ما يخدش الحياء مرفوض لدى كل الأديان"، مبرراً فعلة البلدية بأنها تمت من منطلق صلاحيات البلدية القانونية، وهي مستعدة لتلبية جميع طلبات الهيئات المدينة والدينية، والتعاون معها "حفاظاً على المدينة وتقاليدها".