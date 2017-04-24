عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 نيسان 2017

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الأخبار: مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية

فرنسا: «سباق الاليزيه» بين المصارف والعنصرية



الديار: «الثنائي المسيحي» منزعج من عودة بكركي الى «الستين»

صيغة جنبلاط «تتعثر»... وباسيل لـ «الديار» : الافضلية لـ «التأهيلي»



البناء: ائتلاف المصارف والناتو والسعودية و«إسرائيل» يصنع «الربيع الفرنسي» بـ«ماكرون»

سلمان يحصل على مقايضة مع واشنطن بإزاحة بن نايف مقابل وقف حرب اليمن

مشاريع القوانين تتكاثر قبل «استحقاق التمديد»... والجيش يستعدّ للحسم في عرسال



الجمهورية: ماكرون ولوبن الى الدورة الثانية

الأنوار: العماد عون: لا ملاذ للارهاب في اي منطقة لبنانية



النهار: انقلاب المشهد السياسي التقليدي في فرنسا



المستقبل: لوبن تتأهل إلى جولة الحسم.. وتكتل يميني ويساري لإسقاط مشروعها

ماكرون «الأول» في السباق إلى الإليزيه





l'orient le jour: Macron-Le Pen : chronique d’un duel annoncé



the daily star: Macron appears set for Elysée