أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 نيسان 2017

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الأخبار: علم وخبر

علم وخبر



الكازينو يتخطّى المرابين

قبل يومين من تعيين رئيس مجلس الإدارة الجديد لكازينو لبنان رولان خوري، عمدت مديرية الاستخبارات في جبل لبنان إلى إبلاغ جميع المرابين الموجودين داخل الكازينو وحوله أنّ عليهم إيجاد مجالات عمل أخرى أو سيتم إيقافهم فوراً، وأعلمتهم بوضوح أنها هي من ستلاحقهم لا إدارة الكازينو، الأمر الذي ساعد خوري على تجاوز واحدة من أبرز المشاكل وأكثرها تعقيداً.

الاستغناء عن 20 موظفاً في «الشرق»

مرة جديدة يدفع قسم من موظفي إذاعة الشرق في باريس، المملوكة من الرئيس سعد الحريري، ثمن الفشل الإداري، إذ سيتم الاستغناء تقريباً عن نصف الموظفين الذين لا يتعدى عددهم 20 موظفاً. وعلمت «الأخبار» أن إدارة الإذاعة قدّمت تصورها لما يمكن أن تكون عليه الإذاعة مستقبلاً، وتبيّن أن هدف التصور التخلص من عدد من الموظفين. وبعدما مدّدت المحكمة التجارية في نانتير الفرنسية مدة وضع الإذاعة تحت الرقابة الإدارية لستة أشهر إضافية، تبيّن أن تلفزيون «المستقبل» الذي يشتري برامج الإذاعة تعهد بدفع المستحقات التي تنقذها من الإفلاس، لكن ذلك لم يحصل، ما دفع ممثلي الموظفين إلى الطلب من المحكمة فتح المجال لمستثمرين آخرين غير الحريري للدخول لتمويل الإذاعة، لعدم قدرته على دفع المستحقات.

«الكتائب» خارج «سيدة النجاة»

ستعيد قيادة حزب الكتائب النظر في إمكانية المشاركة في الاجتماعات المقبلة للجنة سيدة النجاة ــــ زحلة، والتي جمعت مكوّنات المدينة (باستثناء رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف). وتهدف اللجنة إلى البحث في قضايا انتخابية، أهمها المطالبة بإعادة تقسيم دائرة زحلة انتخابياً، من منطلقات طائفية بحتة. ويبحث رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في إمكان الانسحاب من اللجنة، لأن ما يُبحث فيها لا يشبه طروحات الحزب السياسية في الآونة الأخيرة.







البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءل نائب سابق بارز عن سبب غياب النائب وليد جنبلاط عن المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب غازي العريضي والمسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ناصر الدين، والذي جرى خلاله الإعلان عن اقتراح انتخابي جديد لـ«التقدمي»؟ وأضاف النائب السابق المتابع عن كثب لكلّ الاقتراحات الانتخابية: على الأقلّ كان يفترض حضور تيمور جنبلاط، طالما أنّ الهدف من الاقتراح ينحصر بتوفير أفضل الظروف لاستمرار «الزعامة الجنبلاطية»…



كواليس

أكدت مصادر متابعة للسياسة الفرنسية استحالة تفسير فوز المرشح الرئاسي مانويل ماكرون بدون وجود قوى ولوبيات كبرى قامت بإضعاف خصومه وفتحت له الطريق من الظلّ، وهو ظهر إلى السياسة منذ خمس سنوات كموظف في القصر الرئاسي وعندما أسّس حزبه الجديد لم يكن لديه برنامج بل رسائل تأييد من كبريات الشركات والمصارف وحملات إعلانية ضخمة تفوق قدرات الأحزاب الكبرى وقالت المصادر انّ المصارف والشركات ربحت داخل فرنسا وباعت السياسة الخارجية للسعودية و«إسرائيل»…



الجمهورية: أسرار

تحذير

عُلم أن أحد الأحزاب حذّر مرجعاً وحزباً من خطوة اللجوء الى الشارع.



تدابير

إتخذت الأجهزة الأمنية تدابير إستثنائية حول مراكز تابعة لإحدى الدول الغربية.



معلومات

تلقّى سفير دولة أوروبية معلومات من أجهزة أمنية في بلاده بضرورة أخذ الحيطة حتى انتهاء الإنتخابات الرئاسية التي يجري التحضير لها على مراحل.



عتاب



عاتب مسؤول حزبي كبير أحد المرجعيات التي التقت شخصية قريبة منه من دون إبلاغه مسبقاً.



اقتراح

إستغربت أوساط سياسية كيف يسكت نواب لبنانيون في إجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن عن إقتراح مسؤول أوروبا في الصندوق الذي قال«إفتحوا سوق العمل للسوريّين» فيما هم يشكون في لبنان من هذه الأزمة الناجمة من النزوح السوري.



النهار: اسرار الآلهة

كاغ في الجنوب

لوحظ أن ممثلة الأمم المتحدة سيغريد كاغ التي رحّبت بزيارة الحريري الحدوديّة وشاركت أمس في رالي صيدا، أرادت توجيه رسائل بأن الجنوب لا يخص "حزب الله"...



حركة انتخابية

فسّر البعض حركة اللقاءات السياسية لأحد المطارنة بأنها حركة انتخابية داخل طائفته بعد شيوع أخبار عن تغييرات محتملة في حزيران المقبل....



المستقبل: يقال

إنّ منظمات تُعنى بحقوق الإنسان توقّفت باهتمام بالغ أمام ترشّح أكثر من 225 شاباً تحت سنّ الثلاثين للانتخابات الرئاسية في إيران علماً أن طلباتهم لم تُقبل.



اللواء: اسرار

لغز

عاد نائب جنوبي مطمئناً من عاصمة كبرى أن لا صحة لما يتردّد عن توسيع العقوبات الأميركية لتشمل أصولاً لم تكن مدرجة مسبقاً.



غمز

يؤكد وزير محسوب على رئيس كتلة وسطية أنه لا يزال غير مقتنع ببقائه في الحكومة.

همس

ثمّن مسؤولون كبار الأرباح التي حققتها «الميدل ايست» في عام وبلغت مليار دولار أميركي، في وقت تتراجع فيه شركات الطيران عبر العالم.