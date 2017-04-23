فوز الفريق اللبناني بقيادة السائق أليكس ديميرجيان في سباق Blancpain لفئة GT3 على حلبة Monza - Italy

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فاز الفريق اللبناني ببطولة سباق السيارات "بلانبان" (Blancpain) عن فئة "جي تي 3"، بالمرتبة الأولى عن AM، في المسابقة التي جرت على حلبة مونزا الايطالية الشهيرة لسباقات السيارات، والتي شارك فيها لبنان تحت شعار "لبنان ينادي" من على متن سيارة فيراري تحمل ألوانه وعلمه، وجاء فوزه مدويا بفعل صعوبة التحدي.





ومثل لبنان صاحب مبادرة المشاركة في هذا السباق، السائق اللبناني أليكس ديميرجيان وفريقه المنتمي لـ "AF Corse" التابع للمصنع الايطالي الشهير فيراري، والذي يرأسه الرجل المعروف في عالم الرياضة الميكانيكية أماتو فيراري.