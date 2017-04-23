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عودة الرحلات البرية بين القامشلي وبيروت بعد 4 سنوات

23
APRIL
2017
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سبوتنيك-


بدأت شركات النقل البري بتسيير رحلات من القامشلي إلى حلب ودمشق وبيروت بعد انقطاع الطرق بين محافظة الحسكة وباقي المحافظات منذ 2013 بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية على محاور الطرق.

وأفاد عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة الحسكة لقطاع النقل جمعة الملوح بأن "إعادة النقل البري جاءت بعد جهد وتنسيق مباشر من قبل المحافظة وشركات النقل بغية تسهيل إجراءات عملية النقل البري بين محافظة الحسكة والمحافظات الأخرى"، وفقا لوكالة "أوقات الشام".
وأشار الملوح إلى أنه تم "الاتفاق مع الشركات على تسيير رحلتين أسبوعيا بشكل مبدئي".

وذكر مصدر في إحدى شركات النقل الخاصة أنه يتم تسيير الرحلات يومي السبت والخميس من مدينة القامشلي إلى مدينة منبج ومنها إلى حلب وحمص ودمشق وبيروت.


وأشار المصدر إلى أن الرحلة برا من القامشلي إلى دمشق تكلف 17 ألف ليرة سورية (حوالي 31 دولارا) للشخص الواحد في حين تبلغ قيمة النقل من القامشلي إلى بيروت 35 ألف ليرة سورية (نحو 64 دولارا).

ويعتمد سكان محافظة الحسكة لنقلهم إلى باقي المحافظات على النقل الجوي منذ نحو أربع سنوات بسبب انقطاع الطرق البرية نتيجة اعتداءات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي على السيارات العابرة.

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