living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير ملحم الرياشي: المسلمون يشبهوننا ومن يشوه صورتهم ليس بمسلم

23
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-




نظمت جمعية "بلسمات"، في biel أمس السبت، الدورة الثانية من مهرجان CAEL (تقدير مساهمات السفارات في لبنان)، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي وحضوره، وجرى خلاله تكريم الرياشي ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب وسفراء عرب واجانب وشخصيات لبنانية مقيمة ومغتربة.

وألقى الرياشي كلمة شكر فيها أسرة المهرجان، وشدد على أن "جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين كما الإخوة العرب معنيون بمسألة الوعي لقيم المصالحة، فهي وعي وتأسيس لحضارة السلام، وحين يحل السلام تحل هذه البركة على المسلمين والمسيحيين على حد سواء".

وأردف: "المسلمون والمسيحيون موجودون في هذا الشرق، والنموذج الطبيعي لهذا الوجود ولإستمرار هذا الوجود ولحقيقة حضارة هذا الوجود هو النموذج اللبناني. نحن كمسيحيين لبنانيين، مسؤولون أن نقدم الإسلام إلى الغرب المسيحي على حقيقته وليس كما يشيطن ويشوه. وأصبحت لدينا القدرة بعكس هذه الصورة بتحمل هذه المسؤولية، لأننا أصبحنا موحدين، فلا أحد يجرؤ الآن بأن يقول لنا كيف تتحدثون بهذا الأمر وأنتم كمسيحيين تتقاتلون في ما بينكم. بعد المصالحة المسيحية، أصبحنا قادرين أن نقول بأعلى صوتنا أن المسلمين الذين نعيش معهم يشبهوننا ومن يشيطن ويشوه صورتهم ليسوا بمسلمين ولا حتى بمؤمنين ولا عرب ولا يمتون بصلة إلى الدين سواء المسيحي أم الإسلامي".

كما جرى تكريم بو صعب الذي شكر أسرة المهرجان مؤكدا أن "الإنسان لا يجب أن يوظف جهوده ويبذل ما بوسعه لخدمة وطنه فقط من أجل التكريم"، وأنه كلف حين عين وزيرا للتربية "بمسؤولية التعامل مع الجيل الناشئ للشباب الذي بناء عليه سيبنى لبنان المستقبل".

وهنأ بوصعب كل المكرمين آملا "أن تتوطد العلاقات مع كل الدول الصديقة وتتطور لما هو أفضل".

ثم تسلم بو صعب درع المهرجان التقديرية من حبيس وسليمان والدنا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout