قوى الأمن: توقيف رومانيين كانا يحاولان بيع ذهب مقلد في سوق صيدا

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه “بتاريخ 22/4/2017، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي عن قيام شخصين اجنبيين بعرض كمية من الذهب على اصحاب المحلات في سوق صيدا التجاري وذلك بسعر اقل من السعر المتعارف عليه، الامر الذي اثار الشبهة حولهما”.



ولفتت الى انه “على الفور، قام عناصر من المفرزة المذكورة بالتوجه الى المكان المشار اليه، وتم توقيف كل من: ك. م. (مواليد 1978، روماني)، ب. ا. (مواليد 1977، روماني)، وقد ضبط بحوزتهما 4 كيلو من الذهب المقلد، و17 غراما من الذهب الحقيقي كانا يستخدمانه كعينة عرض لاستدراج ضحيتهما لشراء الكمية بمبلغ 100 ألف دولار اميركي”.



وأضافت: “تبين أنه يوجد بحق الأول مذكرة انتربول بجرم سرقة وحيازة أسلحة، والجدير بالذكر أنه لم يمض على دخولهما إلى لبنان أكثر من 24 ساعة”.