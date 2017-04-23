إسرائيل تتعاقد مع الصين لاستقدام 6000 عامل بناء

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وقعت اسرائيل والصين الاحد اتفاقا قضى بالتعاقد مع 6000 عامل بناء صيني لتغطية نقص العمالة في هذا القطاع، ما ادى الى ارتفاع كبير لاسعار الشقق في اسرائيل.

ووقع الاتفاق الاحد في القدس بين وزير البناء والسكن يواف غالانت، ونائب وزير التجارة الصيني فو زيينغ، بعد ان كان وقع بالاحرف الاولى الشهر الماضي خلال زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو للصين.

ويعمل الاف العمال الاجانب في قطاع البناء حاليا في اسرائيل، غالبيتهم من دول اوروبا الشرقية كبلغاريا ومولدافيا ورومانيا.

وسبق ان وقعت اسرائيل اتفاقات اخرى بشأن استقدام عمال اجانب مع دول عدة، مثل تايلاند وسريلانكا للقطاع الزراعي.