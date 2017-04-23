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تمويل تنظيمات مسلحة في سوريا يطيح برئيس أكبر شركة أسمنت في العالم

23
APRIL
2017
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الأحد إن شركة "لافارج هولسيم" السويسرية بصدد إعلان رحيل رئيسها التنفيذي أريك أولسن إثر تحقيق في أنشطة مصنع سابق للأسمنت يتبع لـ "لافارج" في سوريا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مقربة من "لافارج هولسيم"، التي تعد أكبر منتج للإسمنت في العالم، إن شروط رحيل أولسن لا زالت قيد النقاش. من جهتها امتنعت شركة الأسمنت عن التعقيب على تقرير الصحيفة.

و"لافارج هولسيم"، شركة تأسست في العام 2015 نتيجة اندماج "لافارج" الفرنسية للإسمنت و"هولسيم" السويسرية، وتبلغ قيمة "لافارج هولسيم" السوقية بحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية نحو 35 مليار دولار.

وتعمل الشركة في 90 دولة حول العالم، منها سوريا، حيث تملك مصنعا لإنتاج الإسمنت في شمال سوريا. وفي مطلع مارس/آذار، اعترفت "لافارج هولسيم" بأنها مولت "بطريقة غير مباشرة" في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في شمال سوريا، بهدف السماح لها الاستمرار في تشغيل مصنعها.

وبعد تحقيقات داخلية، قالت الشركة في بيان: "يظهر بعد التحقيق أن مصنعنا المحلي(في سوريا) قدم موارد مالية لأطراف خارجية في إطار ترتيبات مع أفراد من هذه المجموعات المسلحة، وبينها تنظيمات محظورة، بهدف الاستمرار في الشغل وضمان أمن تنقل الموظفين".

روسيا اليوم
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