الإنتخابات الفرنسية: إستطلاعات " ما بعد التصويت" الأولية تشير إلى تقدّم ماكرون ولوبين

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أشارت استطلاعات "ما بعد التصويت" الأولية، أو ما يعرف بالفرنسية Le Premier Sondage Sortie des Urnes، وهي التي تُستجمع من عيّنة من الفرنسيين الذين أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية اليوم، إلى حصول إيمانويل ماكرون عن حركة "إلى الأمام" على 24% من المستطلَعين، تلته مباشرة مرشحة "الجبهة الوطنية" مارين لوبين ب 22%، ففرانسوا فيون عن "الجمهوريون" ب20.5% من المستطلعين، لينال جان لوك ميلانشون عن حزب "فرنسا المتمردة" 18% من تأييد عيّنة المستطلَعين.



يُذكر أن هذه النتائج هي عينة أولية من الإستطلاعات المبكرة لمرحلة ما بعد التصويت.