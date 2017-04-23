كوريا الشمالية تهدد أستراليا: سنقصفكم بالنووي!

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قال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية إنّ بلاده قد تستهدف أستراليا بالسلاح النووي إن استمرّت الأخيرة بالسير بشكل أعمى وفق الرغبة الأميركية.



وقال وزير الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الثلاثاء الماضي إنّ السلاح النووي الكوري الشمالي يشكل تهديداً لبلاده، إذ إنّ صاروخاً عابراً للقارات قادراً على يضرب الأراضي الأميركية بذخيرة نووية يمكّن كوريا الشمالية أيضاً من استهداف الأراضي الأسترالية.



وفي هذا الإطار أشار المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية إلى أنّ بيشوب عليه أن يكون أكثر حذراً في قول هذا الكلام وأن يفكّر مرّتَيْن في النتائج.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وكالة كوريا الشمالية قولها إنّ دعم أستراليا لزيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومساندة التحرّكات الأميركية الرامية إلى عزل بيونغ يانع ستكون بمثابة عمل انتحاري.