حماها من البرودة الشديدة على متن قارب نجاة: معطف ناجية من تايتانيك بـ100 ألف دولار

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لا تزال سفينة تايتانيك المنكوبة تحظى باهتمام الملايين حول العالم. كثيرون يتوقون إلى سماع أخبار جديدة عنها وعن الأشخاص الذين كانوا على ظهرها في الرحلة المشؤومة.

وأعلن مؤخرا عن مزاد علني السبت في بريطانيا ستباع فيه بعض متعلقات الرحلة ويتوقع أن تنفق فيه مئات الآلاف من الدولارات.

أغلى الأشياء التي ستعرض في هذا المزاد معطف من الفرو لسيدة كانت بين 700 شخص تمكنوا من النجاة من الكارثة التي وقعت يوم 14 نيسان/ أبريل 1912.

هذا المعطف، حسب شبكة فوكس نيوز، تصل قيمته قبل البيع إلى ما بين 62 ألفا و102 ألف دولار، ويعود إلى ميبيل بينيت التي كانت تعمل في طاقم الضيافة بالسفينة المنكوبة.

ومكن هذا المعطف السيدة من البقاء على قيد الحياة لساعات على ظهر قارب النجاة في أجواء شديدة البرودة حتى وصلت سفينة إنقاذ وأنقذتها هي وآخرين.

ومن بين المتعلقات الأخرى التي ستعرض صورة نادرة للسفينة يقال إنها التقطت يوم 9 نيسان/ أبريل، أي قبل يوم واحد من انطلاق الرحلة المشؤومة، وتقدر قيمتها بما بين ستة آلاف و10 آلاف دوالار.



سيعرض أيضا خطاب لأحد الركاب يصف فيه تجربته على السفينة قبل أن تلقى مصيرها السيئ. ويقدر سعر ما قبل البيع للخطاب بما بين 25 ألف دولار و28 ألف دولار.