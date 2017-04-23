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بالصور: تظاهرات لآلاف العلماء حول العالم تنديدا بـ "اعتداء السياسيين" على العِلم

23
APRIL
2017
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تظاهر آلاف العلماء حول العالم احتجاجا على اعتبروه اعتداء سياسيا عالميا على الحقائق والبراهين العلمية.

وتهدف "تظاهرة من أجل العلم" وهي الأولى من نوعها على الإطلاق إلى تعزيز ودعم التحركات لحماية البيئة.

وتزامنت التظاهرات مع ذكرى يوم الأرض.

وقال المنظمون إن التظاهرة بمثابة احتفال بالعلم ودعوة لدعم الأوساط العلمية وحمايتها.

ونظمت التظاهرة الرئيسية في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال الداعون إلى الفعاليات إن المسيرة في العاصمة الأمريكية ليست موجهة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكنهم أضافوا أن إدارته "حفزت" على الدعوة إليها.

وفي تظاهرة واشنطن، قال جوناثان فولي، المدير التنفيذي لأكاديمية كاليفورنيا للعلوم، إن البحث أصبح محل اتهامات بدرجة تجاوزت العقل، مضيفا أن الهجوم عليه من السياسيين "ارتقى إلى درجة القمع".

وتابع: "إنهم يستهدفون على نحو خاص العلم الذي يحمي صحتنا وسلامتنا وبيئتنا، العلم الذي يحمي أكثر الضعفاء بيينا".

وقال فولي: "سوف يعاني البعض، وربما يموت آخرون".


وفي وقت سابق، قال منظمو "تظاهرة من أجل العلم" في فيينا بالنمسا، على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن المسيرات تهدف إلى تشجيع الجماهير إلى الخروج للانمضام إلى الحراك الذي بدأ بعد وقت قصير من دخول ترامب البيت الأبيض.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، التغير المناخي بأنه "خدعة"، وأثارت آراؤه مخاوف بين الأوساط العلمية من أن تبدأ الجماهير الشك في الحقائق العلمية.

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