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الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الأسد بعيد الجلاء

23
APRIL
2017
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هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الجلاء الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام.

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، بيانا، قالت فيه إن غوتيريش عبر في برقية أرسلها إلى الأسد عن أحر وأطيب التهاني للحكومة السورية وشعبها بمناسبة عيد الجلاء.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، للرئيس السوري، أن العالم يعيش في وقت يحمل وعودا عظيمة، إلا أنه يحمل في طياته أيضا انعدام أمن كبير.


وقال: "لقد بدأت هذا العام بإطلاق مناشدة لإرساء السلام حول العالم، فكل ما نناضل من أجله كأسرة إنسانية، من كرامة وعدل وتقدم وازدهار، يعتمد على السلام. وهذه القيم يكرسها ميثاق الأمم المتحدة وهي تجمعنا معا".
وأضاف: "بالاحتفال بيوم الاستقلال في بلدكم، فإنني أدرك أيضا كيف يعزز التنوع في الأمم المتحدة، خلال وقت نعاني فيه من انقسام متنام في جميع أنحاء العالم، عملنا المشترك يؤكد انسانيتنا المشتركة.. إنني أعول على انخراط بلدكم ومساهمته الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة والسير قدما بجهودنا المشتركة لضمان السلام والتنمية وحقوق الانسان للجميع".a

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