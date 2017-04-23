بالصور - لبنان يدخل عجائب الدنيا السبع لجهة الهندسة العمرانية

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شهدت بلدة غزة البقاعية ثورة جدية في مجال العمران وذلك عندما اقدم "ابو محمود" وهو من الجنسية السورية على اشادة مبنى مخالف لجميع القوانين اللبنانية والأممية، حيث لم يقبل بالتراجع القانوني الذي يفرضه القانون عن الطريق العام بل فضل اكتساب كل سنتم في البقعة التي يشيد عليها بنائه حتى ولو ادى ذلك الى احتضان عامود الكهرباء وضمه الى غرفة نومه كقطعة من اصل المنزل في مشهد مريب عجيب سيدخل حتما في غرائب الدنيا السبع .

الملفت في الامر هو هذا السكوت وغض النظر من مخفر جب جنين الذي يقع هذا العقار ضمن نطاقه عن هذه المخالفة النافرة ويسال المواطن، هل هذا التغاضي هو خدمة لوجه الله ام ان الموضوع اكبر من ذلك؟!

(نقلاً عن صفحة Lebanon لبنان - "@Lebanon20" على الفايسبوك)