البطريرك الراعي: لإجراء الانتخابات وقف القانون الساري

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اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه ليس عيبا الاقرار بالفشل اذا لم يتم التوصل الى قانون انتخاب جديد ففي هذه الحالة يجب اجراء الانتخابات وقف القانون الساري.

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد الجديد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة حنا علوان، بولس الصياح، جورج شيحان وبولس عبد الساتر، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة.

وجاء في العظة التي ألقاها الراعي:

"أشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تكرم فأوفد سعادة النائب أمل أبو زيد ليمثله في هذا الاحتفال، تكريما للبطريرك اسطفان الدويهي المعروف "بأبي تاريخ لبنان" لأن كتابه الشهير "تاريخ الأزمنة"، الذي خطه بيده سنة 1699، يشكل مرجعا أساسيا لمعرفة تاريخ كنيستنا المارونية وتاريخ الشرق الأدنى في عهد العرب والصليبيين والمماليك والعثمانيين، ويتضمن أحداثا تاريخية ودينية امتدت من بداية الإسلام سنة 636 حتى سنة 1699. هذا فضلا عن مؤلفات تختص بالكنيسة المارونية والليتورجيا والأسرار واللاهوت والروحانيات، بعضها نشر طباعة، والأكثرية الباقية ما زالت مخطوطات. وقد دامت بطريركيته أربعا وثلاثين سنة، من سنة 1670 إلى 1704. وهي سنوات ملأى بالتفاني والعطاءات والقداسة".

أضاف: "فيما نرحب بكم، سعادة النائب، نرجو أن تنقلوا إلى فخامة الرئيس عاطفة شكرنا، مع الدعاء إلى الله كي يقود خطاه في قيادة سفينة الوطن إلى ميناء الأمان، وسط الكثير من الرياح المعاكسة. إن الشعب اللبناني يعتمد على حكمته ومسؤوليته العليا عن مصير البلاد، تجنيبها أية أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة ترتبط بقانون الانتخاب ونتائجه. إننا ونصلي وندعو كي تتمكن القوى السياسية والكتل النيابية والحكومة من إصدار قانون جديد، ترضى عنه جميع مكونات البلاد. وإذا لم تتمكن بعد كل المحاولات، فمرد ذلك أن مشاريع القوانين توضع على قياس الأفراد والمجموعات، لا على قياس الشعب وكل لبنان، وفق معيار واحد للجميع، وحده يؤمن التنافس الديموقراطي الحقيقي. هذا هو مفتاح التوافق على القانون الجديد. لذا، وفي حال لم يتم اقرار قانون جديد لسبب او لآخر، ليس عيبا الإقرار بالفشل والسير بالانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي. أما العيب والضرر الكبيران فهما الذهاب إما إلى التمديد بالمطلق وهذا اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، وإما إلى الفراغ وهذا تدمير للمؤسسات الدستورية، فيما لبنان يحتاج، أكثر من أي يوم مضى، كوطن إلى ثقة أبنائه، وكدولة إلى ثقة الأسرة الدولية، وهي ثقة يبني عليها علاقاته الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الدول. وهو أمر يسمعه دائما من الخارج. إن الظروف الداخلية والإقليمية لا تسمح بخضات إضافية تمنع المؤسسات الدستورية والعامة من القيام بواجباتها العديدة. ولا يحق لأحد التلاعب بمصير لبنان، وطنا وجمهورية ودولة، لأنه ملك الشعب اللبناني، لا ملك أفراد أو مجموعات. ورئيس الجمهورية يحميه بحكم "حلفه يمين الإخلاص للأمة اللبنانية وقوانينها، والمحافظة على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه" (المادة 50 من الدستور).

و حضر القداس ممثل رئيس الجمهورية النائب أمل ابو زيد، ممثلة الوزير السابق جان عبيد عقيلته لبنى، النائبان السابقان جواد بولس وانطوان حداد، رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، المحافظ السابق نقولا ابو ضاهر، وفد من جمعية الصداقة اللبنانية - الملدوفية برئاسة القنصل ايلي نصار، وفد من حركة "الارض" برئاسة طلال الدويهي، رئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث نوفل الشدراوي، رئيس بلدية زغرتا سيزار باسيم، رئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور الياس صفير، الشيخ سعيد طوق، عائلة المرحوم قزحيا يوسف الراعي، عائلة المرحوم ادوار شختورة،الرئيس السابق لرابطة الاخويات جوزاف واكيم، أمين سر نقابة شعراء لبنان الشاعر اميل نون، حشد من فاعليات وأهالي زغرتا - اهدن، مؤسسة البطريرك الدويهي والمؤمنون.