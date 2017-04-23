بعد الأجواء الحارة التي شهدها لبنان.. هكذا سيتحوّل الطقس بداية الأسبوع

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: انحسر تأثير الكتل الهوائية الدافئة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط وعاد الطقس الربيعي.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض سريع وملحوظ بدرجات الحرارة، تشتد سرعة الرياح خاصة في الشمال (تقارب ال65 كلم/س) واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية قبل الظهر.

الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الثلاثاء:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة، في ال الداخل من 10 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، تتحول الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 15 إلى 40 كلم/س وتشتد أحيانا لتقارب ال65 كلم/س في الشمال.

- الانقشاع:متوسط .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 كلم بالساعة

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج حرارة سطح الماء:20 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:5,58 ساعة غروب الشمس: 19,15 .