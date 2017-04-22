ثمانية وأربعون سنة وأنا أستجير بالرحمة الأولى (بقلم جورج عبيد)

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- جورج عبيد -

ثمانية وأربعون ربّي، وأنا لا أزال خاطئًا. كيف أقف أمام وجهك ووجهي معثّر في التراب. ماذا أقول لك بعد هذه السنوات، وأنا أقترب من دينونتي، هل دينونتي في هذا العالم، أم لي دينونة أخرى؟



يبكتني لساني إذا سالت الكلمات من ترابيتي. أسائل نفسي هل أنا من يجب أن يتكلم أو أنت؟ تكلّم يا رب فإن عبدك يسمع، علمني أن أسمع، فكلماتك إن لم تكن كلماتي فأنا تراب وليس فيّ ضياء.



أكرمتني طوال هذا العمر بما لا أستحقه منك من جود وكرم. شئت لي أن أولد ليلة عيد قديس عظيم كان شفيع جدّي لأبي، وهو العظيم في الشهداء جاورجيوس اللابس الظفر، وأردت أن أجيء من مفارقة حلوة غنيّة بالمعنى، دلّت على أنّ الجغرافيا تذوب في الكأس الريّان ومضارب الشهادة القرينة بالقيامة، فكان جاورجيوس شفيع قرية والدي المشتاية في وادي النصارى وقرية امّي سوق الغرب عاليه. ووشّحتني سيّدي بنور قيامتك إذ قلت لي كن في هذا الزمن فكنت ثمرة حب جمعت إميل عبيد وجمال صليبي.



قدتني ربّي إلى كلمتك، وشهوة قلبي أن أراك وأبيت في سناك. قلت لي بحنانك وجهي كلمتي والخبز والخمر هما جسدي ودمي فلا تأنف من تناولهما فالكلمة والقرابين حياة أبدية تنسكب في ترابيتك حتى إذا بلغت القبر تكون محفوظًا مني إلى أن آتي وأجيء.



وعلى الرغم من خطيئتي بل خطاياي قبلتني ربي جعلتني بصوتي أنا غير المستحق جسر عبور للناس إليك، هل عبروا هل كنت على رجائك بي؟ أعتقد أنني مقصّر، فأنّى للتراب أن يعلو، والآنية معطوبة؟! حملتني في لحظة أخرى إلى عالم تكثّف فيه بهاء الكلمة. شلحتني في العربيّة لغة وإحساسًا، وقلت لي يا ابن المشرق عبّ من هذه اللغة، أرتوِ من طيباتها ما طاب، تلذّذ بجمالاتها ما لذّ، إلتحف ببهائها ما أحببت وحييت، كانت الصدمة الأولى أنني رأيت وجهك يمرّ بحروفها، بعد خطيئة الجهل بانّ العربيّة مدى لصحراء قاحلة بل هي لغة الجهل وليس فيها سوى السراب. رأيت وجهك ربي يتحرك بحروفها ورأيت حروفها تتكوّن بها، وما أقبلت إليها إلاّ حين حملت إنجيلك بين يديّ فتدفقت الكلمات وانسكبت على شفتنيّ، في لحظة شحّت فيّ ملكة اللغة وما كنت أقربها البتّة بها، ولا مارست الكتابة بها يومًا.



إنجيلك ربّي فجّر الينابيع وأنا غافل، ولمّا تفجّرت الينابيع، حملني أسقف راق احتدم فيه العشق الإلهيّ والفكر اللاهوتيّ إلى وجهك الأقدس، إنه أسقف العربيّة بامتياز، ووهج من وجه، هذا الجورج الخضر وهي مفارقة أخرى لكون جدي اسمه جورج، ولدني بك، واحتسبت انك ألهمته ليقودني إليك فكان يوحنا وبولس وأشعياء معارجي نحوك، واستويت بعدها في قرآن كريم، احببت فيه تمسّكه باللطف العيسويّ الصادر عن رحمانيّة انطلق منها بسورة الفاتحة، وبالطراوة المريميّة الطهور وهي تتحرّك في مسرى البشارة تحت جذع النخلة، ووجدتك بدوري تتحرك من هنا إلى هناك، وتقول: يا ابني لا تصدّق ما يقال، أبوك السماوي لا يتفجر ولا يتمزّق إنه واحد ولكونه حرًّا ترجم ذاته هنا وهناك، وأنا موجود هنا وهناك راقد في ليل الثقافات والأديان، والطريق إلى الآب تمرّ بهذا الرقاد، ومن يقتل فهذا ليس من ملّة الله.



قذفت في صدري هذا النور، واللغة دليلي إليك، لم احتسب يومًا اني أكتب بها أو اكتبها، بل احتسبت نفسي انك تستكتبني كما كتبتني في بطن أمّي، الحب فيك هو "من" استكتبني، وتوًّا أدخلتني إلى لعبة الحروف لأكتشف أنها وجه آخر مكمّل للثالوث، لأنّ كل حرف منها ثالوثيّ، فظهر يها التلاقي بين المسيحيّة والإسلام، وكنت ربي الجوهر.



وفي هذا الزمان وبعد ثمانية وأربعين سنة ماذا أقول لك سوى "إجعلني كخاتم على ساعدك"...أديب كبير من بلادي طلب أن تكتب كلمة واحدة على ضريحه أنا طفلك يا ربّي. هل تسمح لي وانا في هذا السنّ أن أردد هذه العبارة، هل تقبلني طفلاً من جديد وأنا رجل خاطئ؟ حين يلح عليّ الاستكبار بالاقتحام ألتجئ إليك عسى ينكسر، وحين تبكتني خطاياي أحتمي بك لأني أريد أن أطهر، "خطايا شبابي وجهلي لا تذكرها بل اذكرني على حسب رحمتك"، واغمرني بحنانك، فإني جائع إليك عطش إلى ينابيعك لاجئ إلى رحمتك... يشملني الخوف ربيّ حين أسجد امام أيقونتك فكيف لتراب نتن أن يختلط بنور ساطع من أيقونتك؟ وإذا كتبت في السياسة وقضاياها ومحاورها، فلكي أشهد للحق، ليس لي سواك أشهد له في دياجير هذا العالم والسياسة إحداها بسلوكياتها وواحدة منها. لقد غدت السياسة مدى لفوقية تمارَس ظلمًا على بسطاء هذا العالم وبؤسائه، لم تعد للناس قيمة وبخاصة في لبنان والمحيط فكيف إذا تفلتت وحوش الصحراء وأصبحت غنمي مأكلاً لها؟



ومع ذلك، أحاول يومًا فيومًا أن أغمس كلماتي بدمك يا أيها الكلمة لتخرج كلمات من نور، لأرى بعد حين نفسي فقيرًا إلى رحمتك... هل يمكنني أن أعبر من هذا الحقل حقل الألغام إليك، بل أن أجعله مدى من مداك ليؤول إلى واحة سلام؟ ومع هذا دعني أصرخ إليك ربي، لا تسمح لي بأن أغرق في هذه اللجج الحارقة، ولا تدفنّي في أسافلها، بل أبقني وجهًا لك، تتنزّل كلكاتك في جوفي وتنسكب من شفتنيّ حتى لا أقبلك قبلة غاشة كيهوذا الرديء العبادة، بل أطبع قبلتي على وجهك بحب طاهر يفجر الباطل ويستبدله بحقّك في الوجود.



ثمانية وأربعون سنة ولا أزال احاول... مع عائلتي أحاول مع محيطي وفي مقالاتي، فلا ارى نفسي سوى رجل خاطئ ومقصر... فاغفر لي خطاياي وسامحني ربّي على كل ما اقترفته في هذا العمر من خطايا طوعيّة أو كرهيّة، سامحني إذا ما ابتلعني هذا الباطل، إغسل يا ربي بحنانك نفسي وطهرني من دنس الشيطان ورجسه، وقبل أن تردّني إلى الأرض التي منها أخذت ردّني إلى وجهك الأقدس، وأعطني حتى نسمتي الأخيرة أن أجثو أمامك، فأنا أحبك ليس طمعًا بالجنّة ولا خوفًا من النار، بل احبّك أنك أنت وحدك المحبّة.



وبعد ثمانية وأربعين سنة إقبل ربي توبتي بقلم شاعر عظيم أحببته حتى الثمالة أقول:

"جمعت ربي الخليقةُ في صوتي تناجي وسبَّحت تتغنى

وتملَّت في رفعة الرأس والطرف جثوًا من ركبتين ووهنا،

وأنا أستجير بالرحمةِ الأولى بنورِ الأنوار، بالينبوع

أن تقبل ربي قرابينَ حبي ورجائي وذلتي ودموعي .

لألأَت كلّ هضبةٍ فوقَ لبنانَ تُصَلّي وهامَ كلُّ فضاء،

وتسامى مجامرًا جبلُ الأطيابِ فافتَح يا ربي بابَ السماءِ.