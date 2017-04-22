اطفاء الانوار في قصر بعبدا للفت النظر الى المخاطر التي تضر بالبيئة والتنوع البيولوجي

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اطفئت الانوار الخارجية للقصر الجمهوري في بعبدا عند الساعة الثامنة مساء اليوم تنفيذا للتوجيهات التي اعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للفت النظر الى المخاطر التي تحيط بالواقع البيئي وتشجيع المبادرات الهادفة الى التخفيف من حدة التلوث والعمل على وضع حد للمخالفات التي تضر بالبيئة ولكل ما يسيء الى التنوع البيولوجي. وامل الرئيس عون في ان تعم المبادرات المماثلة كل دول العالم بهدف الحد من الاضرار التي تصيب البيئة.

كما اعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الى الادارات والمؤسسات المعنية لمضاعفة جهودها لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل البيئية المطروحة راهنا.



واتى هذا الاجراء لمناسبة الاحتفال بـ"يوم الارض المعطاء" العالمي.