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يبقى قانون الانتخاب اولويةَ الاولويات مع استمرار العد العكسي ..

22
APRIL
2017
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بين ملفاتٍ عدة متقدمة، من بينِها هاجسُ مكافحة الارهاب الذي أطلّ بعمليةٍ نوعيةٍ للجيش اللبناني فجر اليوم، يبقى قانون الانتخاب اولويةَ الاولويات مع استمرار العد العكسي حتى موعد جلسة الخامس عشر من ايار ...

وبعدما كان حتى الامس القريب لا يمانعُ اجراءَ الانتخابات على قانون الستين، خرَج الحزبُ التقدمي الاشتراكي اليوم بصيغةٍ مختلطة تُنتظر المواقفُ الرسمية منها ...

وفي التعليقات الاولية، التيار الوطني الحر وبتغريدةٍ من رئيسِه، رأى في طرح الاشتراكي خطوةً الى الامام، بمَعزلٍ عن مضمونه ، فيما رفضت اوساطُ حزبِ الله عبر الـ OTV إبداءَ الرأي قبل دراسته من اللجنة الانتخابية في الحزب، مقابلَ تأكيد "المستقبل" تَعاطيه بإيجابيةٍ مع ايِّ طرحٍ من اجل الوصول الى قانونٍ انتخابيٍ جديد . اما اوساطُ عين التينة التي تتحضر للإعلان عن صيغةٍ انتخابية تعتمد النسبية في الايام المقبلة، فقد رأت انّ الصيغة الاشتراكية قابلة للنقاش.

وبينما توجّه اللبنانيين الى صناديق الاقتراع ينتظر قانون الانتخاب، فاختيار الفرنسيين رئيسهم المقبل يخضع لدورة اولى غداً. اما التفاصيل فضمن النشرة المسائية بعد قليل .

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