ماذا حصل في مطار بيروت فجر اليوم؟!

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صــــدر عــن المديـريــــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامــــة

مــــا يلــــــي:



الساعة 3.00 من فجر اليوم 22/4/2017، أوقفت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، المدعوة:

بيانيس. ماسا. (مواليد عام 1988، أثيوبية)

على باب الطائرة في أثناء سفرها.

وفي التفاصيل، طلبت المشتبه بها من أحد المواطنين فتح الهاتف ليكتشف وجود رسالة نصية بداخله مرسلة من قبل صاحبه ومفادها ( ليكي شفناكي على الكاميرا ردي على الهاتف أو بخلي التحري يجيبوكي)، فقام بإبلاغ عناصر الفصيلة الذين أوقفوها على الفور وضبطوا الهاتف المسروق.

تم تسليم الهاتف الى صاحبه والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.