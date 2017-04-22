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بالصورة: جيش العدو الإسرائيلي يعلق أعلام حزب الله

22
APRIL
2017
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انتشر فيديو بثته القناة العبرية الثانية، اليوم السبت، يظهر جنود العدو الإسرائيلي أثناء تلقيهم دروساً في اللغة العربية في إطار دورات بدأ جيش الإحتلال بتنظيمها.

الفيديو اظهر جنود العدو في الصفوف اثناء دراستهم، في حين عمدوا إلى نشر أعلام لفصائل المقاومة على جدران الصفوف تضم علماً لفلسطين و حماس وفتح، إضافة إلى علم واضح لحزب الله.

ويتلقى هذه الدورات الجنود الذين يخدمون في الأراضي الفلسطينية خاصةً في الضفة الغربية، كما بات تعليم اللغة العربية مهما وأساسي إلى جانب المهارات القتالية للجنود، بحسب إعلام العدو، الذي أشار إلى أن نحو 50 جنديا من لواء كفير الذي يخدم بمناطق الضفة اجتازوا دورة باللغة العربية.

وأشارت المعلومات إلى أن الجنود لم يكتفوا بتعلم اللغة العربية بل يسمعون الأغاني الشعبية العربية وكذلك متابعة مسلسلات عربية.

وقال ضابط إسرائيلي أن الهدف من ذلك هو الحديث المباشر بين الجنود والفلسطينيين ليصبح التوتر أقل عند الحواجز والمفترقات منعا لحدوث أخطاء عسكرية.

Al-Jadeed
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