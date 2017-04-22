كيف تمت؟ رواية عملية عرسال النوعية "من الالف الى الياء"!

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كشفت مصادر امنية لموقع Liban8 ان العملية الامنية التي نفذها الجيش في وادي الحصن في عرسال جاءت على اثر توقيفات لخلية ارهابية في منطقة الشمال، حيث تم رصد ومراقبة المدعو وائل الفليطي الذي كان في منزل شقيقيه حسين وحمود.

واشارت المصادر الامنية الى ان الفليطي واشقاءه "متورطون في التنسيق مع تنظيم داعش الارهابي بالتواصل مع خلايا ارهابية في المناطق اللبنانية، وتأمين ذخائر ومستلزمات".

وقد القي القبض في العملية على كل من وائل الذي اصيب اصابة طفيفة وحالته مستقرة، وشقيقيه، وامين حميد المطلوب بجرم الاعتداء على الجيش وعبدالله الحسيان وفوزي السحلي وعلاء الحلبي واحمد ميمان واحمد فوزي الحلبي ومحمد فوزي الحلبي في حين قتل المفتي الشرعي لداعش في القلمون الشيخ حسن المليص لدى محاولته الفرار وهو المسؤول عن التواصل مع امير داعش في الرقة.



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