اطفاء الانوار في القصر الجمهوري لمناسبة "يوم الارض"

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تجاوباً مع الدعوة التي اطلقتها جمعية "G" عبر اقامة "نهار اخضر" لمناسبة "يوم الارض" والذي احتفل به العالم اليوم، اعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيهاته باطفاء الانارة الخارجية للقصر الجمهوري في بعبدا مساء اليوم، وذلك انطلاقاً من دعمه وتأييده لكل ما من شأنه الحفاظ على البيئة واحترام نظام الطبيعة الذي اساء اليه الانسان بفعل تشويهه المتعمد للنظام البيئي والمناخي، الامر الذي سبب اضراراً جسيمة بات خطرها يهدد البشر في كل اصقاع الارض.



ولذلك، ستطفأ الانوار الخارجية للقصر عند الساعة الثامنة والنصف مساء.