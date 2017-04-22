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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 22-04-2017

22
APRIL
2017
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الجمهورية


تدابير
إتخذت الأجهزة الأمنية تدابير إستثنائية حول مراكز تابعة لإحدى الدول الغربية.
معلومات
تلقّى سفير دولة أوروبية معلومات من أجهزة أمنية في بلاده بضرورة أخذ الحيطة حتى انتهاء الإنتخابات الرئاسية التي يجري التحضير لها على مراحل.
عتاب
عاتب مسؤول حزبي كبير أحد المرجعيات التي التقت شخصية قريبة منه من دون إبلاغه مسبقاً.

اللواء
لغز
عاد نائب جنوبي مطمئناً من عاصمة كبرى أن لا صحة لما يتردّد عن توسيع العقوبات الأميركية لتشمل أصولاً لم تكن مدرجة مسبقاً.
غمز
وزير سابق تمّ تعيينه مستشاراً لمرجع رسمي للاستفادة من «خبرته» في التواصل مع الإعلام والمواقع الألكترونية… وبعض الأطراف السياسية!
همس
ثمّن مسؤولون كبار الأرباح التي حققتها «الميدل ايست» في عام وبلغت مليار دولار أميركي، في وقت تتراجع فيه شركات الطيران عبر العالم.

الديار

كواليس
توقفت مصادر فلسطينية أمام ردود الأفعال التي شغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تجاه جولة حزب الله جنوب لبنان، واستغربت أن ينال الحزب العربي الوحيد الذي يشغل بال الإسرائيليين من العرب ما لا تناله «إسرائيل» والمتعاملون معها، ويخرج بعدها من يدّعي بين العرب ويتحدث عن أنّ القضية الفلسطينية لا تزال أولوية النظام العربي الذاهب علناً للتطبيع والتحالف مع «إسرائيل» لينفذ وحده نصيحة واشنطن في مجلس الأمن ركزوا على إيران بدلاً من «إسرائيل».

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