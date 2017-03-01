واخيراً اتُخذ القرار بشأن مبنى الأشرفية المهدد بالانهيار!!

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عقد مجلس بلدية بيروت جلسة استثنائية مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني، في مبنى القصر البلدي، لمناقشة موضوع تدعيم واجهة البناء القائم على العقار رقم 726 منطقة الأشرفية.



وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "تقرر بالإجماع الموافقة على تدعيم واجهة البناء القائم على العقار رقم 726 من منطقة الأشرفية العقارية من قبل البلدية بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والطلب من محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب تكليف استشاري ومقاول عن طريق الاتفاق بالتراضي نظرا للعجلة والضرورة لحماية المنطقة المحيطة بالبناء".