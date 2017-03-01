living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون يستقبل الفنانة عبير نعمة

1
MARCH
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، الفنانة السيدة عبير نعمة التي عرضت لرئيس الجمهورية برنامج "اتنوفوليا" الذي قامت بتصويره على عدة حلقات في مختلف دول العالم، والذي غنّت فيه بنحو 21 لغة مختلفة بهدف اظهار صورة لبنان الحضارية على حقيقتها.

 

وعرضت السيدة نعمة للرئيس عون مختلف النشاطات الفنية والحفلات الكبرى التي قامت بها من مهرجانات بعلبك الدولية، الى قيادة فرق اوركسترا سمفونية في كندا وبلجيكا، وابلغته اصدارها قريباً لقرص مدمج CD يتضمن قصائد لكبار الشعراء وهو من الحان الفنان مارسيل خليفة، وقدّمت له هذا العمل. كما شكرت السيدة نعمة الرئيس عون على استقباله لها والاهتمام الذي يبديه بالثقافة والفنون والحرص الذي يبديه على اظهار صورة لبنان الحضارية في مختلف الميادين.

 

من جهته، هنّأ الرئيس عون السيدة نعمة على مجمل اعمالها والمستوى الذي تحرص على تقديمه، معتبراً ان صورة لبنان كوطن لتلاقي الحضارات والثقافات واغتنائها من بعضها البعض تظهر جلياً في ما تقوم به وهو يساهم في اعلاء شأن الفن اللبناني الذي وصل بفضل مبدعين كبار الى المصاف العالمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout