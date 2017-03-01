الرئيس عون ينوّه بعمل وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد.. الوزير تويني: مكافحة الفساد ليست ضد فريق او جهة ولن تستثني اي قطاع

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نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالعمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، مؤكداً على أن مسيرة الاصلاح انطلقت وهي لن تتوقف لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين التوّاقين الى وطن تسوده العدالة والمساواة.

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي اطلعه على العمل الذي تقوم به الوزارة.

تصريح تويني

وبعد اللقاء تحدث الوزير تويني الى الصحافيين فقال: "زرت اليوم فخامة الرئيس وتداولت معه في عدد من المواضيع المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، في ضوء التوجهات التي وردت في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة. واطلعت فخامته على ما تحقق حتى الان في مجال مكافحة الفساد، لاسيما وان هذه المسألة هي موضع اجماع جميع اللبنانيين الى اي اتجاه سياسي انتموا."

اضاف: "في هذا السياق اكدت لفخامة الرئيس ان مكافحة الفساد ليست موجهة ضد فريق معين او جهة محددة، ولا هي عملية استنسابية او ذات خلفية كيدية للاقتصاص من موظف هنا او موظف من هناك، وهي لن تستثني اي قطاع يثبت من خلال التحقيق والتدقيق ان ثمة ارتكابات حصلت فيه او لا تزال تحصل. وهنا اتوجه الى الجميع داعيا الى المساعدة في هذه الحملة الوطنية التي لن تتوقف تحت اي ظرف، وذلك من خلال اعلام وزارتنا باي تجاوزات او ارتكابات ليصار الى التحقيق فيها، حتى اذا ما ثبت وجود مخالفات يعاقب عليها القانون، تتولى الجهات القضائية اجراء اللازم بشفافية وعدالة. واذا لم يثبت حصول مثل هذه المخالفات تتوضح المعطيات ويزول اي التباس امام الرأي العام."

وختم بالقول: "يهمني التأكيد ايضا على انّ مردود عملية مكافحة الفساد يعود الى الشعب اللبناني ككل وليس لطرف او جهة او مسؤول، ذلك انّ وقف الهدر والرشاوى والتعدي على المال العام، يصبّ في مصلحة استعادة سمعة الدولة اللبنانية في الداخل والخارج وتعزيز هيبة المؤسسات والحفاظ على ملاءة الخزينة، ما يوفّر الاعتمادات لتنفيذ مشاريع انمائية واقتصادية واجتماعية وتربوية."

سئل: اين اصبح تشكيل الهيئة اللبنانية لمكافحة الفساد؟

أجاب: "انها تأتي ضمن القوانين الاربعة التي نعمل عليها، ومن بينها قانون حرية الوصول الى المعلومات الذي يشير الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد. اما القوانين الاخرى فتتعلق بالاثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد. ضمن هذه المنظومة القانونية يأتي تشكيل الهيئة."

سئل: هل هناك من ملف يعتبر اولوية لعمل الوزارة؟

اجاب: "كل الملفات تسير معًا، وعلى القضاء ان يبتّ فيها وان يتعاطى مع الملفات التي يجد فيها ارتكابات او اخلالا في القوانين والأنظمة، ذلك اننّا لسنا جهة قضائية."

سئل: متى ستطلق هيكلية وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد؟

أجاب: "نحن نعمل عليها من خلال تشكيل هيكلية بسيطة ومرنة، عاملين بنفقات قليلة كي لا نحّمل المالية العامّة اعباء اضافية."

وزير الدفاع

واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الذي قدم له تقريراً عن مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد في المدينة الالمانية في حضور شخصيات عالمية منها نائب الرئيس الاميركي ووزراء خارجية روسيا والسعودية وايران والامين العام للامم المتحدة.

وأوضح الوزير الصراف أنه التقى على هامش المؤتمر وزراء الدفاع في كل من اليونان وفرنسا وبريطانيا وايران وبحث معهم في التعاون العسكري بين لبنان وبلدانهم. كما شارك الوزير الصراف في طاولتين مستديرتين خصصتا للبحث في اوضاع النازحين السوريين حيث أكد على موقف لبنان الداعي الى تأمين عودة النازحين ووقف الاعمال العدائية.

ممثل البنك الدولي

واستقبل رئيس الجمهورية في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، المدير الاقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط السيد فريد بلحاج الذي اوضح بعد اللقاء، انه عرض مع رئيس الجمهورية اهتمامات لبنان في المجال التمويلي وتطوير البنى التحتية والتعاون لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات في الادارات والمشاريع التي تهم لبنان.

وقال بلحاج ان للبنان اولية لدى البنك الدولي خصوصا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، لافتا الى ان البنك الدولي مهتم بالإصلاحات في الموازنة وفق التوصيات التي صدرت عن لجنة المال والموازنة النيابية، اضافة الى متابعة انعكاسات الازمة السورية على لبنان والتجاوب الذي يبديه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه.

واشار بلحاج الى انه اطلع الرئيس عون على الزيارة التي ينوي القيام بها للبنان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، السيد حافظ غانم، والتي ستكون مناسبة للبحث في سبل تطوير التعاون بين البنك الدولي ولبنان.

الصليب الاحمر

واستقبل الرئيس عون رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان فابريسيو كاربوني Fabricio Carboni في حضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والامين العام جورج كتانة والسيدة باسمة طباجة من اللجنة الدولية.

وعرض السيد كاربوني للرئيس عون عمل اللجنة الدولية في لبنان والخدمات التي تقدمها في مجالات عدة، كما قدّم له تقريراً تضمن توصيات في ما يختص بمسألة الكشف عن مصير الاشخاص الذين فقدوا خلال النزاعات المسلحة في لبنان منذ العام 1975 والتدابير التي يمكن ان تتخذ في هذا المجال.

من جهته، أطلع الدكتور الزغبي الرئيس عون على عمل الصليب الاحمر اللبناني والخدمات التي يقدّمها من خلال مراكزه المنتشرة في كل المحافظات والاقضية اللبنانية وبنوك الدم وفرق الاسعاف الاولي والمتطوعين.

وشكر الرئيس عون لرئيس اللجنة الدولية الجهود التي يبذلها مع فريق عمله للقيام بالمهمات الانسانية والاجتماعية المطلوبة منه. كما نوّه بجهود العاملين في الصليب الاحمر اللبناني والمتطوعين وفرق الاسعاف الاولي، مؤكداً على تقديم المساعدات الضرورية لتمكين المؤسستين من أداء دورهما الانساني المميز.





المديرة العامة للتعاونيات

واستقبل الرئيس عون المديرة العامة للتعاونيات ومديرة المشروع الاخضر السيدة غلوريا ابي زيد واطلع منها على اوضاع التعاونيات في لبنان والتدابير المتخذة لتنظيمها وضبط ادائها وتطبيق القوانين الخاصة بها.





الفنانة عبير نعمة

وفي قصر بعبدا، الفنانة عبير نعمة التي اطلعت الرئيس عون على النشاطات التي تقوم بها والاغاني التي تقدمها بـ12 لغة تتقنها ما يعكس الوجه الحضاري والثقافي للبنان.

واشاد رئيس الجمهورية بعطاءات الفنانة نعمة متمنياً لها التوفيق والنجاح في مسيرتها.