طقس لبنان.. أمطار وثلوج لمدة 20 ساعة!

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نشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" الاحوال الجوية للايام القادمة وكتب:

منطقة من الضغط الجوّي المنخفض ما زالت تسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، يتخللها تجمّع لرطوبة عالية بين جنوب تركيا وقبرص واليونان، سوف تشكّل منخفضاً جوّياً يضرب لبنان لمدة 20 ساعة تقريباً يبدأ تأثيره على لبنان مساء الخميس حتى فجر الجمعة.

وحاليًا، ما زالت الأمطار الموحلة تتساقط في البقاع، ومع تقدّم الساعات سوف تصبح اشد غزارة تبدأ بالانحسار مساء اليوم الأربعاء، وتخف تدريجياً يوم الخميس لتتحوّل الى متفرّقة وخفيفة، بسبب انحراف المنخفض الجوّي نحو سوريا والعراق.

*طقس الخميس غائم مع امطار محلية.

*تتهيأ الأجواء لوصول الأمطار الغزيرة ليلاً حين تشتدّ الرياح الغربية، فتتراجع درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على الجبال 1600 متر وما فوق.

*الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و14 ليلاً

*على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و6 ليلاً

*في البقاع: 13 نهاراً و6 ليلاً

*الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 25 و35 كلم في الساعة تشتد في بعض الأوقات لتلامس 50 كلم في الساعة.

*الرطوبة بين 45 و57%

*الضغط الجوّي: بين 1010 و1012.

يشار إلى أن بعض المناطق اللبنانية سوف تشهد يوم الجمعة عواصف رعدية مصحوبة بتساقط غزير للبرَد بسبب تمركز الغيوم الركامية فوق الساحل والجبل.