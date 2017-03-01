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ممثل البنك الدولي للرئيس عون: للبنان اولوية في تمويل المشاريع

1
MARCH
2017
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، المدير الاقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط السيد فريد بلحاج الذي اوضح بعد اللقاء، انه عرض مع رئيس الجمهورية اهتمامات لبنان في المجال التمويلي وتطوير البنى التحتية والتعاون لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات في الادارات والمشاريع التي تهم لبنان.
 
وقال بلحاج ان للبنان اولية لدى البنك الدولي خصوصا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، لافتا الى ان البنك الدولي مهتم بالإصلاحات في الموازنة وفق التوصيات التي صدرت عن لجنة المال والموازنة النيابية، اضافة الى متابعة انعكاسات الازمة السورية على لبنان والتجاوب الذي يبديه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه.
 
واشار بلحاج الى انه اطلع الرئيس عون على الزيارة التي ينوي القيام بها للبنان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، السيد حافظ غانم، والتي ستكون مناسبة للبحث في سبل تطوير التعاون بين البنك الدولي ولبنان.
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