المطلوب اعادتهم الى المناطق المستقرة في سوريا.. أبو زيد: أزمة النازحين الى لبنان تخدم أهداف داعش لأنها تؤسس للتوطين

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أعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل أبو زيد " أن الشرق الاوسط ليس جزيرة منعزلة عن العالم وأن الحرب مع الارهاب ليست قصيرة الاجل ولا هي قليلة التكلفة، ولكن الانتصار فيها مضمون اذا أجدنا خوضها "، محذراً من " انتشار التطرف الديني وتوسيع طروحاته واجتهاداته وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ، مؤخراً ، بقوله : " ان هناك حرباً عالمية ثالثة ، يحرّكها الارهاب المستتر بإسم الدين".

كلام النائب أمل أبو زيد أطلقه في مؤتمر في نادي " فالداي Valdai " في موسكو تحت عنوان " الشرق الاوسط ، متى سيأتي الغد "، والذي إنعقد برعاية وزارة الخارجية الروسية ومجلس الامن الروسي للدفاع والشؤون الخارجية والمجلس الروسي للشؤون الدولية بمشاركة شخصيات من 25 دولة.وإعتبر أبو زيد في كلمته أنه لا يتجنى اذا قال " ان عدم الايجابية التي يبديها المجتمع الدولي تجاه ازمة النازحين السوريين الى لبنان إنما تخدم أهداف " داعش" لأنها تؤسس للتوطين وتهدّد لبنان الكيان والدولة والتعددية الحضارية فيه، بينما المطلوب هو العمل الدولي الجدي لإعادتهم الى المناطق المستقرة في سوريا حيث تتوفر لهم وسائل العيش والعمل، بدل ان يظلوا قنابل موقوتة الانفجار في لبنان".

وأبدى تفهمّه للنظرة الروسية الى الوضع في المنطقة ، مرحّباً " بعودة روسيا الى ممارسة دور فاعل فيها، مما يساعد على تحقيق الحلم بقيام شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار ".