إتصالات على ضفة اللجنة الرباعية

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علمت «الجمهورية» انّ الساعات الماضية شهدت سلسلة اتصالات ثنائية مباشرة او هاتفية على ضفة اللجنة الرباعية، من دون ان ترشح ايّ مؤشرات ايجابية حول استئناف البحث الجدي، مع طرح علامات استفهام حول الصيَغ التي تتولّد من طرف معيّن، القاسم المشترك بينها أنها تفتقر الى إمكان التوافق عليها.



وفي ظل الغموض الذي يلف المشاريع المطروحة حول قانون الانتخاب العتيد، رصدت في الساعات الماضية حركة مشاورات شارك فيها، بالإضافة الى باسيل، كلّ من الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري بالإضافة الى وسطاء ومستشارين آخرين.