أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 آذار 2017

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

أشار ناشط أصولي إلى أنّ الجماعات الأصولية التي شاركت في أحداث طرابلس السابقة باتت ضعيفة جداً بسبب انقساماتها جرّاء تضارب المصالح والخلاف في التوجهات وقلة الإمكانات المالية والعسكرية، إلاّ أنّ هذا الإعلان لم تأخذه أوساط سياسية بجديّة مطلقة من دون أن تؤكد أنّ بعضه صحيح، لافتة إلى أنّ هناك خشية من أن تستأنف دولة عربية تقديم مساعداتها المالية لتلك الجماعات بشكل مباشر أو غير مباشر بعد توقفها في الآونة الأخيرة بسبب قرارها بالتقشف ثم عودتها عنه.



كواليس

تقول مصادر عسكرية متابعة للوضع في مياه الخليج إنّ مناوشات تجري يومياً بين أسطول البحرية الأميركية وزوارق ووحدات البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وإنّ القاعدة المعتمدة من البحرية الأميركية لم تتغيّر مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولا زالت كما يقول ميدان المناوشات تقوم على تفادي التصادم ولو جزئياً والابتعاد من ساحة الاحتكاك.



النهار: أسرار الآلهة



مرشحون مستعجلون ...

بدأ عدد من المرشّحين إلى الانتخابات النيابية يعلنون ترشّحهم تباعاً من دون انتظار القانون الجديد.

وزير يهدد ويعتذر ...

اعتذر وزير جديد من إعلامية بعدما هدّدها بالقضاء في بيان أصدره مستشاره الاعلامي من دون أن يطلعه عليه وذلك اثر برنامج تلفزيوني لم يشاهده أيضاً.



الحاكم باق؟ ...

قال مسؤول مصرفي أن الهجوم على حاكم مصرف لبنان حوّله مادة كباش قد تفيده في الاستمرار في موقعه.



النائب الزحلي ...المتهم

لوحظ أن النائب الزحلي المعني بصاحب الفضائح الجنسية لم يصدر أي تعليق أو نفي رغم توجّه أصابع الاتهام إليه بتغطية المُرتكب والسماح له بالتجوّل بسيارة عليها شارة مجلس النواب.



اللواء: اسرار

لغز

حلّت وحدات روسية برية مكان أطراف غير سورية على الحواجز المؤدية إلى بردى!



غمز

اعتبرت مصادر نيابية أن تجاذباً يحصل بين وزراء تيارين خصمين، وراء فتح ملف أحد المرافق في المطار.

همس

بدأت ترتسم معالم الانتخابات في العاصمة، بتحالفات تشبه إنتاج المجلس البلدي!

الجمهورية: أسرار



فشل

يعترف نائب شمالي أمام من يلتقيهم علناً بأنه فشل في كل المحاولات الحثيثة لرأب الصدع والجمع بين مسؤول كبير وقطب بارز من الطائفة نفسها.



بيانات

يتّجه عدد من ناشطي «14 آذار» الحزبيّين وغير الحزبيّين الى إطلاق إطار تنظيمي يُعاود إصدار بيانات تذكيريّة بموقف ثورة الأرز في مناسبة الذكرى السنوية لـ14 آذار وعندما تدعو الحاجة.



مقاطعة



أكّد أحد الأحزاب أنه لا يوجد قرار بمقاطعة جلسات الموازنة لأن أحد وزرائه أجّل سفره إلى مؤتمر خارجي لحضور الجلسة التي لم تُعقد، وهو سيحضر جلسة اليوم



ثقافة

فوجئ مَرجع مسؤول بالثقافة العسكرية التي يتمتع بها سفير دولة كبرى ومدى إلمامه بالجيش والأمن خلال الإجتماع الذي بُحثت فيه شؤون عسكرية ولوجستية.



سؤال



سُئل وزير حالي في مجلس خاص عن القانون الإنتخابي الجديد الذي يتحدثون عنه فأجاب الحاضرين: «ما في شي أبداً».

تأكيد

يؤكّد رئيس حزب لزواره أن الإنتخابات باتت بحكم المؤجلة ومن المحتمل أن تحصل في أيلو

ملف

تسلّم رئيس الجمهورية ملفاً مُفصلاً مرتبطاً بمناقصة أقرت لها الإعتمادات منذ حوالى الشهر بعدما تبيّن وجود هدر وسوء أمانة في طريقة العمل.



المستقبل: يقال

إنّ زوّار بكين في الآونة الأخيرة عادوا بانطباعات بالغة الدلالة حول أهمية تطوّر دعم الدول لصناعاتها الوطنية، ونقلوا عن المسؤولين الصينيين إشارتهم إلى أن بلادهم انتقلت اليوم من شعار «صُنع في الصين» الذي كان سارياً على مدى الـ20 سنة الماضية إلى اعتماد شعار «ابتُكر في الصين» للسنوات العشرين المقبلة.