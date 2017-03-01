إبراهيم: «داعش» الخطر الأكبر

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اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مقابلة صحافية أن «الوضع في المخيم هشّ وقد يشهد في أي لحظة توترات وإشكالات أمنية وعمليات اغتيال في ظل سعي العديد من الجهات، لا سيما المتشدّدة منها الى توتير الأوضاع داخله ومحاولة زجّ الفلسطينيين في أتون الصراعات القائمة، حيث إن الجماعات المتشدّدة التي تتّخذ من المخيم ملجأ لها تسعى دائماً الى تعزيز وضعها وقوتها»، مشيراً الى أن «دخول الجيش الى المخيم لحسم الوضع يتطلّب قراراً سياسياً».

وأكد إبراهيم أن «تنظيم داعش الإرهابي يشكل الخطر الأكبر على لبنان، منوّهاً بالتعاون الدائم والمستمرّ مع الأجهزة الأمنية المحلية والعربية والغربية كافة».