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قطار لبنان.. صورة في الذاكرة

28
FEBRUARY
2017
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لوحة القطار في لبنان رُسِمت من قِبل الفرنسيين عام ١٨٩١، لكن دمرتها الحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٥). ودمرت معها منشآت سكك الحديد ومبانيها وآلياتها.

في القرن التاسع عشر ميلادي من العام ١٨٩٥ دُشِن القطار للمرّة الأولى رسمياً في لبنان. وتوقف عن العمل كلياً سنة ١٩٩٤ حيث جرت آخر رحلة في لبنان بين بيروت وشكا.

توقفت عجلة القطار أكثر من ٢٠ سنة، ولم يعُد من يهرول مسرعاً قبل أن يفوته القطار، من يحافظ على قيمة وقته، ولم يعد يهم اللبناني أن يصل إلى وجهته بالوقت المحدد لأنه لا بد من أزمة سير في طريقه.

توقفت، عجلة القطار ولكن ما زالت السكك الحديدية شاهدة على حضارة قديمة في لبنان، خطان من الحديد متوازيان أنهكهما مرور الزمن وطغى عليهما الصدأ، وظلا يشيران إلى حيث كان يوجد القطار.

القطار من أهم وسائل النقل على جميع الأصعدة، السياحية والإقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والتراثية.
وقد يكون لبنان من الدول القليلة جداً في العالم التي توقف بها عن العمل، هذا القطاع المهم.

القطار، حل يخفف من أزمة السير
اليوم نرى لبنان يعاني من أزمة سير خانقة ولعل أهم أسبابها توقف القطار عن العمل. فماذا لو عاد الى السكة؟ ماذا لو كسبنا كثيراً من الوقت دون المرور بهذه الأزمات؟ وماذا لو عاد وأخذ معه كل حوادث السير اليومية؟

وبحال، رجع القطار إلى سكته الحديدية، نكون قد ربحنا، وقتنا، ويومنا، وحياتنا، وعملنا، وخففنا أزمات السير والحوادث، عدا عن الراحة النفسية. لأن أزمة السير بحد ذاتها بدأت تشكل مصدر اختناق للمواطنين.

فالسؤال البديهي يطرح نفسه، لماذا لم تحاول الدولة إعادة القطار إلى سكته الحديدية؟
واذا كان إتخاذ هكذا قرار يعد صعباً، فلماذا لم تبحث الدولة عن حلول بديلة للقطار، لتعزيز النقل العام، وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟

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