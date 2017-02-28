ما حقيقة نية السنيورة شراء قصر قريطم؟

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي: "تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا أخبارا ملفقة جملة وتفصيلا تتحدث عن ثروة الرئيس فؤاد السنيورة وعن نيته في شراء قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفاوضه بهذا الشأن. إن هذه الأخبار المزورة المختلقة، لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا ينتجها إلا خيال جموح وعقل مريض بالكيد والحقد، ويعمل على إيقاع الأذى وتسميم الأجواء.



ويتمنى الرئيس السنيورة على وسائل الإعلام، بهذه المناسبة - تقصي الأخبار من مصادرها والتحري عن دقتها قبل نشره".