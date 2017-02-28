تعليق بهية الحريري على اشتباكات صيدا!

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لفتت النائب بهية الحريري الى ان مدينة صيدا فخورة بان تكون عاصمة للشتات ولقضية فلسطين ولكن وصلنا الى نقطة لن يكون موقفنا فقط كلام بل سيكون هناك اليات، فالموضوع بمخيم عين الحلوة اصبح واسعا واكبر من طاقتنا وسنساعد الاخوة الفلسطينيين على الانتظام ووضع حد للتفلت بالمخيم عبر خطوات عملية، معلنة ان الخطوة الاولى هي الدعوة الى اقفال تام في مدينة صيدا اعتراضا على ما يجري في المخيم، والخطوة الثانية نطلب من الحكومة ان تاخذ موضوع الاحداث بالمخيم بجدية عالية لمعالجتها.



وفي كلمة لها بعد انتهاء الاجتماع الطارىء في مبنى بلدية صيدا لمتابعة التطورات في مخيم عين الحلوة، اكدت اننا لا نقصر باي تواصل مع المخيم واهله والقوى العسكرية والسياسية لايقاف الخوف في المخيم، مشددة على انه يجب الا يكون للانقسامات الفلسطينية اي انعكاس في لبنان.