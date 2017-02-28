الدكتور زياد بيطار: لا مساومة على دماء شهدائنا

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بعد تغيب محامي الأسير المتكرر عن حضور الجلسات دون عذر مشروع ، تعسفاً في استعمال حق الدفاع السامي الذي هدفه اولاً و أخيراً محاكمة عادلة على قاعدة شفافة تضمن حقوق الجميع مما ينعكس سلباً على تحقيق العدالة في الحكم على المتورطين و اخلاء سبيل المظلومين ، لذلك اتخذ رئيس المحكمة العسكرية العميد عبدالله مشكوراً قراراً وفقاً للمادة 59 من قانون القضاء العسكري بتسطير كتاب الى نقابة المحامين لتعيين محامين للدفاع عن الاسير وذلك بتاريخ 4/4/2017 ، إستجاباً لطلبنا في السير بالمحاكمة بعيداً عن الممطالة و التسويف وهذا ان دل على شيئ فهو على اصرار القضاء العسكري بعهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون الحفاظ على دماء شهداء الجيش اللبناني بعيداً عن التأثيرات السياسية حيث سينال المجرم عقابه والمظلوم حريته.

كما نشدد على ان العفو العام لن يشمل ابداً قتلة الجيش اللبناني لانه "لا مساومة على دماء شهدائنا".



محامي اهالي شهداء عبرا و بحنين

المحامي الدكتور زياد بيطار