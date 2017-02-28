الوزير رفول ممثّلاً الرئيس عون في مؤتمر "الأزهر"

A + A -

يشارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الوزير بيار رفول ممثّلا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أعمال مؤتمر "الأزهر" في القاهرة بعنوان "الحرية والمواطنة... التنوع والتكامل". وهو سيلقي كلمته في المحور المخصص لرؤساء الدول في الجلسة الختامية غدا.



وضم الوفد اللبناني مرجعيات روحية مسيحية واسلامية وعلى رأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمفتي عبد اللطيف دريان وممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ غاندي مكارم والمفتي الشيخ قبلان والرئيسين الجميل والسنيورة وشخصيات أخرى.



وكان القائم بأعمال سفارة لبنان في القاهرة المستشار انطوان عزام قد أولم على شرف الوفد اللبناني بحضور مطران القاهرة جورج شيحان.