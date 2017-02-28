أحد أخطر المجرمين في قبضة الأمن!

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

"الساعة 18.00 من تاريخ 25/2/2017 وفي محلة حارة حريك، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي بالرغم من مقاومة المشتبه به لعناصرها واطلاق النار باتجاههم بغية الفرار، من توقيفه ويدعى:

ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)

وذلك بجرم سلب بقوة السلاح، تجارة وترويج مخدرات وفرض خواة مالية على مواطنين في المحلة المذكورة.

وقد ضبطت بحوزته مسدس حربي مع ممشط و15 طلقة عائدة له صالحة للاستعمال، اضافة الى كمية من مادة السيلفيا وحشيشة الكيف مقسمة وموضبة داخل اكياس من النايلون.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، إضافة الى اشتراكه في خلال منتصف العام الماضي بعملية قتل المغدور السوري (خالد م.) اثناء محاولة سلبه في محلة طريق المطار، بالاشتراك مع 3 اشخاص تم القاء القبض على اثنين منهم سابقاً، والعمل جار لتوقيف الثالث.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم اطلاق نار من سلاح حربي وخلاصة حكم بجرم شراء مسروق.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".