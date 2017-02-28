نـقــولا صـحنــاوي: وصول الجنرال ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية هـو المرحلـــة الأولــى لمسيــرة بنــاء الـدولة

A + A -

ميراي‭ ‬عيد - Private Magazine



لبى نداء العماد ميشال عون لمعركة السيادة في العام ١٩٨٨ حيث انخرط في العمل النضالي والتحق بالحشود التي اتخذت من بيت الشعب في بعبدا مسكناً لها، واستمر نضاله في الفترة التي تغرّب فيها عن لبنان، فقام مع مجموعة من اللبنانيين بتنظيم تظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، وتوزيع المناشير المطالبة بتحرير لبنان، ومع عودته إلى لبنان، أسس مع رفاق آخرين جمعية حركة المواطن في العام ١٩٩٥ مستكملاً نشاطه الإجتماعي والسياسي. ومع انتسابه لاحقاً إلى التيار الوطني الحر، تدرج في صفوفه، فشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية من العام ٢٠٠٥ إلى العام ٢٠١٠، ثم في العام ٢٠١١ كان احد ممثلي التيار في الحكومة اللبنانية، فاصبح وزيراً للاتصالات. إنه نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية معالي الاستاذ نقولا صحناوي الذي أجرينا معه الحوار التالي:





«لا يمكن للبنان ان يتقدم ما لم تتحد الجهود الخيرة بين أفرقائه السياسيين»

«ترعرعت ضمن عائلة علمانية، وكانت تعتبر أنه كان بالامكان تفادي الحرب اللبنانية فيما لو اتحد اللبنانيون»

«زادت سرعة الإنترنت على الشبكة الثابتة 15 مرّة إضافية في عهدي»



- لماذا إخترت نهج الجنرال عون؟

لقد ترعرعت ضمن عائلة علمانية، وكانت تعتبر أنّه كان بالإمكان تفادي الحرب اللبنانية»، فيما لو إتحد اللبنانيون بوجه كل التدخلات الخارجية، من أينما أتت، وكان يجب أن تطغى الهوية الوطنية على الهوية الطائفية كي لا نقع في الفشل، وعندما ظهر العماد ميشال عون للمرّة الأولى بالبدلة العسكرية رافعاً العلم اللبناني أحسست أنّ هناك مكان وطني يمكنني التواجد فيه للدفاع عن بلدي، فالمبادىء الوطنية التي تربّيت ونشأت عليها لم أراها وألتمسها إلاّ في شخص الجنرال عون، فلسفتي الشخصية هي أنّ الإنسان مخيّر وليس مسيّر، بمعنى أنه يستطيع إختيار مصيره الوطني وإنتمائه للخط والنظام السياسي الذي يحدّد نمط عيشه في بلده، وما كنت أطمح إليه هو أن نكون كلبنانيين يداً واحدة من أجل الوصول إلى النهوض بوطننا لبنان كما نريده نحن، وهذا العنوان وجدته بالجنرال عون لدى أوّل نداء له عندما كنت في سن العشرين في الوقت الذي لم أجده عند أي جهة سياسية أو حزبية أُخرى.

- ماذا عن مرحلة ما بعد إنتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية؟

وصول الجنرال عون إلى رئاسة الجمهورية هو المرحلة الأولى لبناء الدولة، لكنّها بالطبع غير كافية، فهناك الكثير من الصعوبات والمشقّات والألغام السياسية والإجتماعية والإقتصادية، ونحن اليوم في بداية نضال جديد لبناء لبنان سيّد حرّ ومستقل يوجد فيه دولة حقيقية وقانون وعدالة إجتماعية، وبكل تأكيد فإنّ الوصول لتحقيق ذلك صعب جدّاً لأنّ البلد متعدّد المكوّنات، بل لن نصل إلاّ عندما نجد الشركاء من المكوّنات الأساسية في لبنان، لذا يجب أن يكون هناك ثقة وأن نحمي بعضنا البعض، أي أن ندخل في الشراكة بمعناها الحقيقي كي نستطيع كسر الفساد المستشري وبالتالي ننهض ببلدنا نحو الأمام ويصبح مزدهراً في مختلف المجالات والقطاعات، ومؤسّساته أكثر تطوّراً ومناطقه أكثر إنماءاً. ولا أقول أنّ هذا كلّه سيحصل حتماً، لكن يوجد بوادر إيجابية مع مختلف الأحزاب بفعل التّفاهمات الحاصلة فيما بينها والتي إتسعت مساحتها، وعلى الرغم من وجود بعض الإختلاف في الملف الإقليمي إلاّ أنّه بإستطاعتنا الإتفاق على مشروع الدولة.

- هل سيبقى المواطن اللبناني متفائلاً؟

أصبح العماد عون رأس الهرم في الجمهورية اللبنانية وهو «بيّ» الكلّ، ووجود رئيس للبلاد هو بحدّ ذاته تفاؤلاً، خاصة أنّ الرئيس الحالي شخص نزيه ووطني، الأمر الذي يخلق في «اللاوعي» عند المواطن حالة من الإرتياح لمستقبل لبنان، لكن من جهة أخرى يحق للمواطن رؤية بلده يتطوّر ويتقدّم ويجد الدولة تتحرّك والخدمات تسير إيجاباً والحركة الإقتصادية تزدهر، وهذا لا يحصل سوى بالعمل الحكومي والتنسيق والتفاهم والشراكة مع كل المكوّنات السياسية الأساسية في البلد.

- التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوّات اللبنانية؟

التفاهم بين مكوّنين مسيحيين بهذا الحجم يمكن أن يُخيف أو أن يُطمئن الجميع، ذلك بحسب نظرة أي جهة أو شخص، فإذا اعتُبِر بأنّه يجب أن يأخذ المسيحيون مكانهم الطبيعي والعادل فإنّ هذه القوّة المسيحية لا تخيف بالمطلق، فهذا التفاهم لم يحصل ضدّ أحد بل هو تعبير صحيح للمسيحيين عن ما يريدوه وتموضع في المكان الذي يجب أن يأخذوه.

- ماهي أبرز إنجازاتك خلال تولّيك وزارة الإتصالات؟

ثقافتي وخلفيتي الوطنية والحزبية لا تسمح لي بالحديث عن نفسي، لكن من الناحية التقنية للإتصالات سُجّل في عهدي رقمان كبيران جداً، حيث زادت سرعة الإنترنت على الشبكة الثابتة 15 مرّة إضافية عن ما كانت عليه من قبل، وعلى الشبكة الخليوية زادت 18 مرّة إضافية، وهذا يعتبر «قفزة نوعية».

- ماذا عن الخلافات والإنشقاقات التي نسمع عنها داخل التيار الوطني الحرّ؟

لقد قرر العماد عون نقل التيار الوطني الحر من حالة شعبية إلى هيكلية تنظيمية يكون فيه دوراً لجميع المنتسبين، وككل حالة تنظيمية، لا يتأقلم البعض مع أحكام النظام، فيصبحون خارج التيار، ويكمّل الأخير مسيرته بسواعد المنتسبين إليه والمؤيدين له.