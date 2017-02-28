مكتب الوزير نقولا تويني: لا علاقة للوزير بالإجراءات التي تقوم بها الوزارات الأخرى

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني :

ورد في العدد 3115 في جريدة الاخبار، تقريراً بعنوان "العونيون والمردة ووزارة الأشغال"، يتّهم فيه الوزير نقولا تويني باتباع الأسلوب المخابراتي في التعاطي مع الوزارات الأخرى.

لذا يهمنا توضيح التالي:

أولاً: لا علاقة للوزير تويني بالإجراءات التي تقوم بها الوزارات الأخرى، وخصوصاً وزارتي الاقتصاد والعدل المتعلّقة بالمطار أو غيره.

ثانياً: لقد أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل يوسف فنيانوس رسمياً طلبه من الوزير تويني التعاون في بعض المناقصات التي تحضّر، وقد سُجّل ذلك أيضاً في محضر مجلس الوزراء، لذا إن تدخّل تويني يدخل في إطار التفاهم مع معالي الوزير فنيانوس، والتعاون بين الوزارات، حرصاً على الشفافيّة، وهو لا يمتّ الى العمل المخابراتي السوري منه أو اللبناني بصلة.

ثالثاً: إن الحملة المُساقة ضد الوزير تويني هي خير مؤشّر على أن الحملة المُضادة على الفساد بدأت تعطي ثمارها وتزعج كثيرين، وما يكتب ويساق بحقّه ما هو إلا محاولات لإجهاض عمليّة مكافحة الفساد، عبر الإيهام بأن "الهجوم المزعوم" ما هو إلّا مسعى لحلول أحد مكان آخر، وتالياً لنسف أي محاولة تغييريّة وإصلاحيّة.