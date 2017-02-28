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الوزير باسيل بحث مع غودو في انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة

28
FEBRUARY
2017
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم في مكتبه في الوزارة، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة كارميلا غودو التي قالت بعد اللقاء" زيارتي للوزير باسيل هي  لشكره على دعمه للمنظمة،  وكنت التقيت بالأمس رئيس الجمهورية  العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وبحثنا في انضمام لبنان  لعضوية المنظمة ،وكان الرد إيجابيأ ونحن سعداء ويشرفنا انضمام لبنان الى المنظمة ".
وعن قلق اللبنانيين من النزوح السوري الى  لبنان قالت غودو: "الأولوية التي سنعمل  من اجلها مع الوزير باسيل هي التواصل مع  المغتربين اللبنانيين  للبحث في كيفية مشاركتهم في إنماء بلدهم. كما نعمل مع الحكومة اللبنانية من اجل عودة النازحين الذين يستضيفهم لبنان بكرم، وسنعمل مع وزارات عدة تحضيرا للخطوات المقبلة".
 
تابعت"  السنة الماضية أعدنا توطين  حوالى سبعة عشر ألف نازح من لبنان الى كندا، كما اعدنا توطين حوالى عشرة آلاف سوري على الدول الاوروبية، ونحن نتابع العمل لجمع شمل عائلات النازحين الذين أعيد توطينهم سابقا ولا يزال لديهم أقرباء في لبنان. ونعمل ايضا مع الدول التي لم تستقبل لاجئين سوريين من بينها دول عربية لاستضافتهم، ولكن الأهم هو العمل على عودة السوريين الى وطنهم وهذا ما نأمله".
 
وعن التحديات التي يواجهها السوريون الذين أعيد توطينهم قالت غودو" الأجواء الدولية غير مشجعة، ولكننا نعمل مع شركائنا  في المنظمة على مكافحة التمييز العنصري والخوف من الآخر وسنواصل العمل في هذا الإطار".
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