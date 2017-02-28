بيان هامّ صادر عن وزير التربية.. توقيف الدروس وإخلاء المدارس والمعاهد من الطلاب

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اعلن مكتب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في بيان، ان وزير التربية "يتابع ساعة بساعة انعكاسات حوادث مخيم عين الحلوة على الوضع التربوي في صيدا ومحيطها. وهو على تواصل مستمر مع رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري ومع المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب ورئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس لمتابعة الأوضاع. وبناء على الوضع الراهن، تقرر وقف الدروس في عدد من المعاهد المهنية والتقنية والمدارس وإخلاؤها من الطلاب حيث يتوجب ذلك من دون تعريضهم لأي مخاطر نتيجة للقنص الذي يحيط بهذه المؤسسات".