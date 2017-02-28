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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟!.. وهذا ما سيحصل مساء اليوم

28
FEBRUARY
2017
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كتل هوائية جافة ودافئة نسبياً تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ليل الثلاثاء، حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق مصر يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

 

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، الآتي:

 

الطقس المتوقع في لبنان:

*الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية وتكون محملة بالغبار ما يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً، يحتمل تساقط أمطار محلية خفيفة اعتباراً من الليل خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

 

*الأربعاء: غائم اجمالاً مع أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض التدريجي والملحوظ وتشتدّ غزارة الأمطار أحياناً اعتباراً من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

 

*الخميس: غائم جزئياً مع أمطار متفرقة، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الرياح السطحية: شماليّة إلى شماليّة شرقية ناشطة،سرعتها بين 10 و45 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35-70%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

-حرارة سطح الماء: 17 °م.

-الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 06:08، ساعة غروب الشمس: 17:34.

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