نذكُر أننا من تراب، وعلى ترابنا باقُون، وإليه عائدون

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أمين أبوراشد - "إثنين الرماد"، بات له وقعٌ آخر في نفوسنا نحن المسيحيين المشرقيين، لا بل بات نعمة مُضاعفة عندما يرتسم على جباهنا صليبٌ من تراب، لأنه يُعيدنا الى أصولنا التُرابية التي نحن إليها عائدون، لكنه في نفس الوقت إشارة أملٍ إيمانية، أن تراب الشرق الذي نحن منه، ما زال يلثُم الجباه العنيدة المُصرَّة على البقاء في أرض الديانات السماوية السامية، وعلى مسيرة الجلجلة التي مشاها السيد المسيح باقُون، وعلى دروب بولس التي سلكناها عبر الأجيال، سنحمل دائماً وأبداً سُعُف النخيل وشموع الرجاء، نزرع المحبة رسالةً وننثُر التسامُح إيماناً، ونرفعُ شارة الصليب رمز حضارةٍ مُستدامة...

ومن حقنا قبل أن نعود الى التراب، أن نبقى على ترابنا، وأن نتعمَّد بكرامة عند كل صباح، وأن يكون "ميرون المجد" ترياق صمودنا في شرقٍ كَفَر بالأنبياء، واستحضر أرواح الشياطين في حفلاتِ انتحارٍ جماعي لكل القِيَم والأعراف والقوانين والشرائع الإنسانية، وقد يكون من المُبكِر إعلان انتصارنا على الشرّ في شرقِ الجهالة، لأن مصابيحنا ربما ليست كافية لإعادة إشراقته في مواجهة أهل الظُلمِ والعقول الظلامية، وقد تكون آخر جلجلة للمسيحيين في مصر منذ أيام، وهروب عشرات العائلات المسيحية من شمال سيناء خوفاً من شياطين الإرهاب لها وَقعها في نفوسنا، لأن لمصر ذاكرة في وجداننا المسيحي، يوم كانت ملاذاً ليوسف ومريم عندما حَمَلا طفل السلام هرباً من بطش "هيرودوتس"، لتهرُب العائلات المسيحية بأطفالها بعد ألفين وسبعة عشر عاماً من بطشِ أحفادِ "هيرودوتس" الذين ابتدعوا ببداية الألفية الثالثة ديانة تكفيرٍ لكلِّ "آخر"، وبات الحرق والنحرُ والتنكيل والتهجير شرائعَ جاهلية شيطانية ترفع مرتكبها الى حيث ترفُل الحوريات بانتظاره في جَنَّة الوَهَم...

ومن حقنا رغم كل شيء أن نُعلِن، أننا على ترابنا باقون، سواء دُمِّرت كنائسنا وأديارنا ومقار إرسالياتنا الحضارية والتربوية، لأننا اعتدنا أن نبني من المغاور قُرى ومن القُرى أوطاناً، وأننا من الصخر نصنع بإرادة كما الصخر، نهضةً هي جزء من رسالتنا المسيحية، والكتِفُ الى الكَتِف مع كل آخر يؤمن بوجودنا أننا ضرورة، من أجلِ مجتمعٍ يرقى لأن يرتقي نحو القِيَم المشتركة، التي تجمعنا بكل من آمن بالله والإنسان وحقِّ العيش بكرامة، على أرضٍ هي أرضنا، وترابٍ هو الوطنُ وهو "التُربة" التي سوف تحتضننا حيث وُلِدنا وناضلنا وصمدنا وأدَّينا أشرف رسالة...

ومن حقنا في "إثنين الرماد" هذا العام، أن تشمخ جباهنا بالصليب التُرابي، نحن أبناء وطن رفقا وشربل والحرديني وأحفاد "رُهبان المغاور" و"مَرَدة جبال لبنان"، لأننا أثبتنا حقَّنا بتُرابنا، وبالشراكة الوطنية مع كلِّ من يمِدُّ لنا يدَ الأخوَّة الإنسانية، وأن نبقى خيار الشركاء الشُرفاء المؤمنين بوجودنا، وأن نُعلِن انتصارنا في زمن الإنحطاط المسيحي القهَّار على مستوى الشرق، وأن يكون أقوى قائد مسيحي مشرقي خيار الشركاء في الوطن، والنصرُ ليس لتيارٍ حزبي ولا لفريقٍ سياسيّ، بل النصرُ لرؤيةِ قائدٍ مسيحيٍّ مشرقيٍّ مقدام، قاد منذ بضعِ سنواتٍ حملةً إيمانية للحجِّ في براد، ومن "مغارة مارون" قرَّر تجديد السيرة والمسيرة، واستنهاضِ وطن عبر دولةٍ عادلة تُقفِل مغاور الحرام، وتُحلِّل العيش الكريم لكلِّ أبناء الوطن، وهو بهذه النقلة التاريخية من سيرة المسيحية المشرقية النهضوية الرائدة، يؤدي رسالة رسولية عظيمة، وهنيئاً لنا "إثنين الرماد" هذا العام، لأن الوطن انتفض كما طائر الفينيق من رماده، وإذا كانت صُلبان الشرق قد دُمِّرت، فإن صليب المحبة والسلام لكل البشر يرتسِم على صدورنا في هذا الشرق الى أبد الآبدين، طالما تُولَد أجيالٌ من ترابنا لتعود أجيالٌ الى التراب...