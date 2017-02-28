إلى حاملي السلاح في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر

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أصدر وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف قرارا مدّد بموجبه صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2016.

وتمدد صلاحية تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية وتراخيص حمل السلاح صفة خاصة وتراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية، تلك الصادرة عن العام 2016 وذلك حتى تاريخ 31/3/2017

وتستمر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع باستقبال الطلبات للحصول على تراخيص عمل الاسلحة عن القسم الاول من العام 2017 وفقا للانموذج المعمم على موقع الوزارة LB.GOV.MOD.WWW

ويبقى مجمدا مفعول جميع تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الدبلوماسية في مدينة طرابلس باستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية ولموظفي السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.