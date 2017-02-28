بعد إقرار البيت الأبيض التدخل لدى ال FBI والCIA: الديموقراطيون يحذرون الجمهوريين من عرقلة التحقيقات حول روسيا

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حذر الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الإثنين، الجمهوريين من مغبة عرقلة التحقيقات الجارية حول اتصالات قد تكون حصلت العام الماضي بين مقربين من دونالد ترامب والمخابرات الروسية وحول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأتى ذلك بعد أن أقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تدخل لدى الشرطة الفدرالية (إف بي آي) للحصول منها على إجابات حول تلك المزاعم، وقد تدخل أيضا لدى السي آي إيه بحسب وسائل إعلام.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "ليست هذه هي الطريقة التي نجري فيها تحقيقا محايدا يؤدي إلى حيث تقودنا الحقائق". وأضاف "من المؤكد أن ذلك يُظهر غيابا للحياد".

وبالنسبة إلى مارك تونر زعيم الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "يجب أن لا يكون هناك تدخلا سياسيا" وإلا فإن "ذلك سيُوجّه الخلاصات التي ستخرج" بها التحقيقات.